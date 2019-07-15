Рейтинг партий на выборах в ВР: "Голос" опережает "ЕС", топ-5 замыкает ВО "Батькивщина"

15 июля, 2019, 14:19

На выборах в Верховную Раду в рейтинге политических партий лидерство уверенно держит "Слуга народа", на втором месте - "Оппозиционная платформа - за жизнь", третью позицию занимает партия "Голос" Святослав Вакарчука

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, передает официальный сайт службы.

По состоянию на 11 июля рейтинг политических партий в Украине, которые проходят в Верховную Раду, выглядит следующим образом:

партию "Слуга народа" поддерживают 31,8% от всех респондентов и 41,5% среди тех, кто планирует участвовать в выборах и уже определились;

партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - соответственно 9,7% и 12,5%;

партию "Голос" - соответственно 7,0% и 8,8%;

партию "Европейская Солидарность" - соответственно 6,1% и 8,3%;

партию ВО "Батькивщина" - соответственно 6,1% и 7,0%.

Партии, которые, вероятно, не преодолеют 5% барьер, имеют следующий уровень поддержки:

"Сила и честь" - 3,7% от всех респондентов и 4,6% среди тех, кто планирует участвовать в выборах и уже определились;

"Оппозиционный блок" - соответственно 3,0% и 3,8%;

ВО "Свобода" - соответственно 1,9% и 2,5%;

Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2,0% и 2,4%;

"Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1,5% и 2,0%;

"Гражданская позиция" - соответственно 1,6% и 1,8%;

"Объединение" Самопомощь "- соответственно 1,5% и 1,4%;

"Партия Шария" - соответственно 1,0% и 1,2%.