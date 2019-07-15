Рейтинг партий на выборах в ВР: "Голос" опережает "ЕС", топ-5 замыкает ВО "Батькивщина"
Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, передает официальный сайт службы.
По состоянию на 11 июля рейтинг политических партий в Украине, которые проходят в Верховную Раду, выглядит следующим образом:
партию "Слуга народа" поддерживают 31,8% от всех респондентов и 41,5% среди тех, кто планирует участвовать в выборах и уже определились;
партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - соответственно 9,7% и 12,5%;
партию "Голос" - соответственно 7,0% и 8,8%;
партию "Европейская Солидарность" - соответственно 6,1% и 8,3%;
партию ВО "Батькивщина" - соответственно 6,1% и 7,0%.
Партии, которые, вероятно, не преодолеют 5% барьер, имеют следующий уровень поддержки:
"Сила и честь" - 3,7% от всех респондентов и 4,6% среди тех, кто планирует участвовать в выборах и уже определились;
"Оппозиционный блок" - соответственно 3,0% и 3,8%;
ВО "Свобода" - соответственно 1,9% и 2,5%;
Радикальная партия Олега Ляшко - соответственно 2,0% и 2,4%;
"Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1,5% и 2,0%;
"Гражданская позиция" - соответственно 1,6% и 1,8%;
"Объединение" Самопомощь "- соответственно 1,5% и 1,4%;
"Партия Шария" - соответственно 1,0% и 1,2%.
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