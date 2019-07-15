Притула рассказал, как Вакарчук уговаривал его идти вместе на выборы

15 июля, 2019, 09:22

Телеведущий и волонтер Сергей Притула, который идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Вакарчука "Голос", поделился, как принимал решение о походе в политику

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По словам Притулы, финальному решению предшествовали несколько месяцев диалога с Вакарчуком.

"Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал. Этот разговор на самом деле не должен был предвещать ничего хорошего, потому что я как раз в очередной раз прошелся в масс-медиа по Святославу Ивановичу в смысле его нерешительности относительно возможного баллотирования. Славу это немного задело, он набрал, сказал, что нам надо встретиться, пообщаться. Говорит: "Мне кажется, что мы с тобой примерно где-то на одном поле, и в сознании людей надо держаться вместе"", - рассказал шоумен.

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Он отметил, что после 1 тура президентских выборов разговоры переросли из виртуальных в реальные:

"Мы встречались на неформальные беседы. Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь ... нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, что сойдутся в одной точке".

"В конце концов Слава сказал: "Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься"", - добавил Притула.