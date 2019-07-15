//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПритула рассказал, как Вакарчук уговаривал его идти вместе на выборы

Притула рассказал, как Вакарчук уговаривал его идти вместе на выборы


фото: Українська правда
Телеведущий и волонтер Сергей Притула, который идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Вакарчука "Голос", поделился, как принимал решение о походе в политику

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По словам Притулы, финальному решению предшествовали несколько месяцев диалога с Вакарчуком.

"Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал. Этот разговор на самом деле не должен был предвещать ничего хорошего, потому что я как раз в очередной раз прошелся в масс-медиа по Святославу Ивановичу в смысле его нерешительности относительно возможного баллотирования. Славу это немного задело, он набрал, сказал, что нам надо встретиться, пообщаться. Говорит: "Мне кажется, что мы с тобой примерно где-то на одном поле, и в сознании людей надо держаться вместе"", - рассказал шоумен.

Читайте также: Притула ответил на упреки относительно его участия в выборах

Он отметил, что после 1 тура президентских выборов разговоры переросли из виртуальных в реальные:

"Мы встречались на неформальные беседы. Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь ... нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, что сойдутся в одной точке".

"В конце концов Слава сказал: "Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься"", - добавил Притула.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать