Притула рассказал, как Вакарчук уговаривал его идти вместе на выборы
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
По словам Притулы, финальному решению предшествовали несколько месяцев диалога с Вакарчуком.
"Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал. Этот разговор на самом деле не должен был предвещать ничего хорошего, потому что я как раз в очередной раз прошелся в масс-медиа по Святославу Ивановичу в смысле его нерешительности относительно возможного баллотирования. Славу это немного задело, он набрал, сказал, что нам надо встретиться, пообщаться. Говорит: "Мне кажется, что мы с тобой примерно где-то на одном поле, и в сознании людей надо держаться вместе"", - рассказал шоумен.
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Он отметил, что после 1 тура президентских выборов разговоры переросли из виртуальных в реальные:
"Мы встречались на неформальные беседы. Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь ... нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, что сойдутся в одной точке".
"В конце концов Слава сказал: "Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься"", - добавил Притула.
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