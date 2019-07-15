ДТП с детским автобусом: водителей кортежа Зеленского не будут судить

15 июля, 2019, 17:15

Уголовное дело по факту аварии водителей управления государственной охраны в Запорожской области не будут открывать из-за отсутствия пострадавших

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает Укринформ.

На водителей управления государственной охраны Украины, которые были участниками ДТП в Запорожской области было составлено два административных протокола.

"По факту ДТП, которое произошло 14 июля на автодороге Харьков-Симферополь с участием трех автомобилей Volkswagen и колонной автобусов МАЗ, перевозивших детей для оздоровления в пансионат, на водителей легковушек полицейскими было составлено два административных протокола по признакам ч.1 ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила Людвик.

Одному из водителей автомобиля Volkswagen была оказана медицинская помощь, после чего отпустили.