Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей. Один из автобусов оказался в кювете, - СМИ

14 июля, 2019, 21:47

В Запорожской области днем в воскресенье, 14 июля 2019 года, колонна автобусов, которая везла отдыхающих с курортов, попала в аварию с участием трех автомобилей президентского кортежа

Такую информацию со ссылкой на собственный источник в Управление государственной охраны (УГО), которое обеспечивает безопасность главы государства, распространило издание Корреспондент.

Как видно на фото, легковые сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет.

Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации Национальной полиции, не пострадали.

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас путаница и беспорядок: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП", - рассказал источник.

Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся самолетом.