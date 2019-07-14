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Espreso.tvОбществоКортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей. Один из автобусов оказался в кювете, - СМИ

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей. Один из автобусов оказался в кювете, - СМИ

В Запорожской области днем в воскресенье, 14 июля 2019 года, колонна автобусов, которая везла отдыхающих с курортов, попала в аварию с участием трех автомобилей президентского кортежа

Такую информацию со ссылкой на собственный источник в Управление государственной охраны (УГО), которое обеспечивает безопасность главы государства, распространило издание Корреспондент.

Как видно на фото, легковые сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет.

Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации Национальной полиции, не пострадали.

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас путаница и беспорядок: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП", - рассказал источник.

Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся самолетом.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 июля 2019 года, на трассе между Васильевкой и Мелитополем, в Запорожской области, в дорожную аварию попала колонна автобусов с детьми, которые возвращались с отдыха на море.
  • При этом никто серьезно не пострадал.
  • По предварительным данным, столкновение спровоцировал автомобиль, водитель которого решил "подрезать" автобусы с детьми.
  • "Причиной стала вторая "колонна" в составе "Мультивэна" и двух "Туарегов" охраны", - сообщают очевидцы.
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