Авария с кортежем: Зеленский обещает, что сотрудников УГО накажут, если их признают виновниками ДТП

15 июля, 2019, 17:30

Президент прокомментировал ДТП с участием трех автомобилей президентского кортежа и колонны автобусов, которая везла детей на отдых

Об этом он написал в Facebook.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и др. Видимо, поэтому Фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - отметил Зеленский.

Говоря о ДТП в Запорожской области, он подчеркнул, что "это недопустимо".

"Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - прокомментировал он.

Зеленский также отметил по поводу пробок на Позняках, что 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. "И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", - добавил он.

"И напоследок - о желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их, пока не вернем ребят домой", - подытожил он.