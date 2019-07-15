Авария с кортежем: Зеленский обещает, что сотрудников УГО накажут, если их признают виновниками ДТП
Об этом он написал в Facebook.
"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и др. Видимо, поэтому Фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - отметил Зеленский.
Говоря о ДТП в Запорожской области, он подчеркнул, что "это недопустимо".
"Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - прокомментировал он.
Зеленский также отметил по поводу пробок на Позняках, что 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. "И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", - добавил он.
"И напоследок - о желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их, пока не вернем ребят домой", - подытожил он.
- Напомним, 14 июля в Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхающих с курортов, попала в аварию с участием трех автомобилей президентского кортежа.
- 15 июля стало известно, что уголовное дело по факту аварии водителей управления государственной охраны в Запорожской области не будут открывать из-за отсутствия пострадавших
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко