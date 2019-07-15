//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвария с кортежем: Зеленский обещает, что сотрудников УГО накажут, если их признают виновниками ДТП

Авария с кортежем: Зеленский обещает, что сотрудников УГО накажут, если их признают виновниками ДТП

Президент прокомментировал ДТП с участием трех автомобилей президентского кортежа и колонны автобусов, которая везла детей на отдых

Об этом он написал в Facebook.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и др. Видимо, поэтому Фейсбук-сообществу так трудно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - отметил Зеленский.

Говоря о ДТП в Запорожской области, он подчеркнул, что "это недопустимо".

"Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", - прокомментировал он.

Зеленский также отметил по поводу пробок на Позняках, что 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. "И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", - добавил он.

"И напоследок - о желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их, пока не вернем ребят домой", - подытожил он.

  • Напомним, 14 июля в Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхающих с курортов, попала в аварию с участием трех автомобилей президентского кортежа.
  • 15 июля стало известно, что уголовное дело по факту аварии водителей управления государственной охраны в Запорожской области не будут открывать из-за отсутствия пострадавших
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать