"Решение вредит отношениям стран": Аваков разговаривал с послом Италии по поводу осужденного нацгвардийця Маркива
Об этом он сообщил в Twitter.
В частности, по словам Авакова, "позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран".
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Аваков рассказал, что они договорились продолжить совместные консультации.
Напомним, 12 июля 2019 года Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста
Встретился с Послом Италии @dlacecilia . Доказал позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации. #freeMarkiv pic.twitter.com/bjpnUCv5gX- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 июля 2019 г
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