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Espreso.tvОбщество"Решение вредит отношениям стран": Аваков разговаривал с послом Италии по поводу осужденного нацгвардийця Маркива

"Решение вредит отношениям стран": Аваков разговаривал с послом Италии по поводу осужденного нацгвардийця Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия по вопросу осужденного в Павии на 24 года тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом он сообщил в Twitter.

В частности, по словам Авакова, "позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран".

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Аваков рассказал, что они договорились продолжить совместные консультации.

Напомним, 12 июля 2019 года Италия осудила украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста

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