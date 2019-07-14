Приговор Маркиву: суд в Италии инициировал открытие дела против еще одного украинца

14 июля, 2019, 12:48

Суд в итальянском городе Павия, который приговорил к 24 годам заключения Виталия Маркива, инициировал возбуждение дела против еще одного украинца - нардепа Богдана Маткивского

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в facebook.

Суд в итальянском городе Павия постановил направить в прокуратуру Рима представление об открытии дела против руководителя бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, народного депутата Богдана Маткивского.

По словам дипломата, Маткивский был на суде, где объявили приговор Маркиву, однако вернулся в Украину 13 июля.

"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или какого-либо беспокойства из-за такого бессмысленного решения и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное что, нам пришлось перебрать много вариантов где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - написал Перелыгин.

Богдан Маткивский является внефракционным депутатом Верховной Рады, избранным по одному из мажоритарных округов Львовской области.

Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста Андреа Рокелли.

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