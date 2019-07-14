Отравление детей в Одесской области: в больницах остаются 15 человек

14 июля, 2019, 13:26

После отравления в санатории в Одесской области 14 детей и один взрослый остаются в медицинских учреждениях

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

15 человек, из них 14 - дети, до сих пор находятся в медицинских учреждениях из-за массового пищевого отравления в Одесской области.

В ГСЧС напомнили, что дети в возрасте от 9 до 17 лет и несколько взрослых были госпитализированы в результате отравления в санатории "Медик-2" в поселке Сергеевка.

"По состоянию на 7 часов 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.