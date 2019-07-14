Отравление детей в Одесской области: в больницах остаются 15 человек
14 июля, 2019, 13:26
После отравления в санатории в Одесской области 14 детей и один взрослый остаются в медицинских учреждениях
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
15 человек, из них 14 - дети, до сих пор находятся в медицинских учреждениях из-за массового пищевого отравления в Одесской области.
В ГСЧС напомнили, что дети в возрасте от 9 до 17 лет и несколько взрослых были госпитализированы в результате отравления в санатории "Медик-2" в поселке Сергеевка.
"По состоянию на 7 часов 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.
- Напомним, 12 июля в Одесской области в лагере "Медик-2" отравились 46 детей.
- Позже количество пострадавших от отравления в детском оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" в Одесской области выросло до 52 человек, из них 50 - дети .
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