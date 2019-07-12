Отравление детей в Одесской области: госпитализированы уже 52 пострадавших

12 июля, 2019, 21:24

Число пострадавших от отравления в детском оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" в Одесской области возросло до 52 человек, из них 50 - дети

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

"Среди 244 отдыхающих и персонала в детском оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2" (пгт Сергеевка, Белгород-Днестровский район Одесской области) госпитализированы в районные больницы с предварительным диагнозом пищевой токсикоинфекции 52 человека, в том числе 50 детей", - говорится в сообщении.

Сейчас все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. В лагере работает скорая помощь и инфекционист для активного выявления больных.

Заболевшие дети прибыли на отдых 9-11 июля 2019 г. из Киевской, Черниговской и Харьковской областей.