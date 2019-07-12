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Espreso.tvОбществоВ Одесской области в лагере "Медик - 2" отравились 46 детей

В Одесской области в лагере "Медик - 2" отравились 46 детей


фото: medic-2.at.ua
Ночью 12 июня в "Оздоровительно-спортивный лагерь" Медик - 2 ", который находится в пгт Сергеевка Билрогод-Днестровского района Одесской области, массово отравились дети

Об этом сообщает пресс-служба одесской ОГА.

Отмечается, что в лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы, 14 - в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. Состояние детей легкой и средней тяжести.

Сейчас на территории лагеря работают представители Госпродпотребслужбы Одесской области и лабораторный центр МОЗ.

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