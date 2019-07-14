Под Мелитополем колонна автобусов с детьми попал в аварию, а вблизи Николаева "Лада" врезалась в команду девушек-велосипедисток

14 июля, 2019, 20:15

В воскресенье, 14 июля 2019 года, на трассе между Васильевкой и Мелитополем в дорожную аварию попала колонна автобусов с детьми, возвращавшимися с отдыха на море

Информацию о ДТП с участием детей сообщили в соцсетях очевидцы.

При этом никто серьезно не пострадал.

По предварительным данным, столкновение спровоцировал автомобиль, водитель которого решил "подрезать" автобусы с детьми.

"Причиной стала вторая "колонна" из Харькова в составе "Мультивэна" и двух "Туарегов" охраны", - сообщают очевидцы.

Кроме того, днем в воскресенье, 14 июля, на трассе "Николаев-Снигиревка" вблизи Николаева автомобиль "ВАЗ-21099" ( "Лада") врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. Пострадали шесть человек.

Как рассказывают Новости-N, группа учеников Николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель "Лады", ехавшей следом, начал опрометчиво обгонять велосипедистов, не заметив КамАЗа, который ехал навстречу. Увидев грузовик, водитель легковушки резко повернулся в свою полосу, но не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

В результате столкновения пострадали шесть несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. "Скорая" доставила их в областную детскую больницу города Николаева.

Все пострадавшие - преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В авто никто не пострадал.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что за рулем автомобиля был 25-летний николаевец ,.

ДТП расследуют в межпх уголовного производства, открытого по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).