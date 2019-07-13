В Сомали произошел кровавый теракт в гостинице, 26 погибших

13 июля, 2019, 18:51

В Сомали террористы совершили вооруженное нападение на гостиницу, в результате которого 26 человек погибли и 56 получили ранения

Об этом со ссылкой на REUTERS сообщает УНИАН.

Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, въехал в популярный местный отель "Медина", после чего в здание ворвались вооруженные боевики и открыли стрельбу.

Отмечается, что в это время в отеле проходила встреча местных политиков, которые обсуждали местные выборы, которые должны состояться в августе.

В результате нападения, по словам президента автономного региона Джубаленд Ахмеда Мохаммеда, погибли по меньшей мере 26 человек, среди которых граждане Кении, Танзании, США, Великобритании, еще 56 человек получили ранения.

Среди погибших также один из кандидатов в президенты региона, а также несколько журналистов. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Аль-Шабаб", которая борется против центральной власти Сомали. По данным местных силовиков, нападавших было четверо: один был за рулем авто со взрывчаткой - он погиб, двух нападавших правоохранители убили, еще одного задержали живым.