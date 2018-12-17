В Сомали авиаудары США уничтожили более 60 террористов

17 декабря, 2018, 14:57

Африканское командование вооружённых сил США сообщило о гибели 62 боевиков террористических организаций в результате шести авиаударов на юге Сомали

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования.

"ВС США сообщили в понедельник о гибели 62 боевиков в результате шести авиаударов, которые были осуществлены в субботу и воскресенье в окрестностях юго-центральной провинции Сомали Гандарш", - говорится в сообщении.

Американские военные также уточнили, что в результате четырех авиаударов в субботу были убиты 34 боевиков, а от двух авиаударов в воскресенье погибли еще 28.

Как сообщили ВС США, авиаудары были осуществлены как превентивные для предотвращения будущих террористических атак.

Отмечается, что Соединенные Штаты регулярно осуществляют авиаудары в Сомали против боевиков террористической группировки "Аль-Шабааб".

Ранее, Африканское командование вооруженных сил США сообщило об убийстве 37 боевиков в прошлом месяце.