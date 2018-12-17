В Сомали авиаудары США уничтожили более 60 террористов
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования.
"ВС США сообщили в понедельник о гибели 62 боевиков в результате шести авиаударов, которые были осуществлены в субботу и воскресенье в окрестностях юго-центральной провинции Сомали Гандарш", - говорится в сообщении.
Американские военные также уточнили, что в результате четырех авиаударов в субботу были убиты 34 боевиков, а от двух авиаударов в воскресенье погибли еще 28.
Как сообщили ВС США, авиаудары были осуществлены как превентивные для предотвращения будущих террористических атак.
Отмечается, что Соединенные Штаты регулярно осуществляют авиаудары в Сомали против боевиков террористической группировки "Аль-Шабааб".
Ранее, Африканское командование вооруженных сил США сообщило об убийстве 37 боевиков в прошлом месяце.
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