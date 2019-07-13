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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" готовы люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичюса

В "Слуге народа" готовы люстрировать Данилюка, Пристайко и Абромавичюса


фото: radiosvoboda.org
Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичюса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко

Об этом заявил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко, сообщает "Радио Свобода".

"Здесь "лес рубят - летят щепки". Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.

Руководитель предвыборного штаба отрицает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды президента.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно скорее работал", - рассказал Корниенко.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по дополнениям к закону о люстрации. Он предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих постах в государственных органах с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.

В частности, речь идет о президенте Украины, народных депутатах, председателе Верховной Рады и его заместителей, работников Кабмина и других органов исполнительной власти, руководителей Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, председателя СБУ и других должностных лиц.

 

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