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Espreso.tvСпортЯрмоленко впервые за 9 месяцев сыграл за "Вест Хэм"

Ярмоленко впервые за 9 месяцев сыграл за "Вест Хэм"


фото: campeones.ua
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые почти за 9 месяцев вышел на поле за "Вест Хэм"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец остался в запасе на товарищеский матч против австрийского "АльтаХим". Ярмоленко вышел на поле во второй половине встречи:

29-летний украинец последний раз играл за английский клуб 20 октября 2018 года, когда травмировался в матче с "Тоттенхэмом" (0: 1).

Матч с австрийцами завершился победой "Вест Хэма" - 3: 2.

  • 11 июля Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о серьезной травме , которую получил в октябре прошлого года.
  • 4 июля стало известно, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко тренируется в основной группе "Вест Хэма" и готовится впервые сыграть с октября прошлого года.
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