Ярмоленко впервые за 9 месяцев сыграл за "Вест Хэм"

12 июля, 2019, 08:31

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые почти за 9 месяцев вышел на поле за "Вест Хэм"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец остался в запасе на товарищеский матч против австрийского "АльтаХим". Ярмоленко вышел на поле во второй половине встречи:

29-летний украинец последний раз играл за английский клуб 20 октября 2018 года, когда травмировался в матче с "Тоттенхэмом" (0: 1).

Матч с австрийцами завершился победой "Вест Хэма" - 3: 2.