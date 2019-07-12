Ярмоленко впервые за 9 месяцев сыграл за "Вест Хэм"
12 июля, 2019, 08:31
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые почти за 9 месяцев вышел на поле за "Вест Хэм"
Об этом сообщает "Трибуна" .
Украинец остался в запасе на товарищеский матч против австрийского "АльтаХим". Ярмоленко вышел на поле во второй половине встречи:
29-летний украинец последний раз играл за английский клуб 20 октября 2018 года, когда травмировался в матче с "Тоттенхэмом" (0: 1).
Матч с австрийцами завершился победой "Вест Хэма" - 3: 2.
- 11 июля Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о серьезной травме , которую получил в октябре прошлого года.
- 4 июля стало известно, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко тренируется в основной группе "Вест Хэма" и готовится впервые сыграть с октября прошлого года.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин