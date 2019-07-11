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Espreso.tvСпортЯрмоленко рассказал, как потерял 8 месяцев из-за тяжелой травмы

Ярмоленко рассказал, как потерял 8 месяцев из-за тяжелой травмы


фото: whufc.com
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о серьезной травме, полученной в октябре прошлого года

Слова Ярмоленко приводит официальный сайт "Вест Хэма".

Сейчас игрок вернулся к тренировкам и готовится с командой к новому чемпионату.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то фаны постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, поскольку потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде", - заявил Ярмоленко.

После прошлого сезона игрок решил изменить номер - с 20-го на 7-й. Украинец надеется, что это поможет с новыми эмоциями войти в сезон.

"Под 7-м номером я выступаю в составе сборной Украины. Кроме того, это счастливая для меня цифра, и я надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", - добавил Ярмоленко.

Лондонская команда вместе с Ярмоленко отправилась в предсезонный тур в Азию.

  • 4 июля стало известно, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко тренируется в основной группе "Вест Хэма" и готовится впервые сыграть с октября прошлого года.

 

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