Ярмоленко рассказал, как потерял 8 месяцев из-за тяжелой травмы

11 июля, 2019, 09:14

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о серьезной травме, полученной в октябре прошлого года

Слова Ярмоленко приводит официальный сайт "Вест Хэма".

Сейчас игрок вернулся к тренировкам и готовится с командой к новому чемпионату.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то фаны постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, поскольку потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде", - заявил Ярмоленко.

После прошлого сезона игрок решил изменить номер - с 20-го на 7-й. Украинец надеется, что это поможет с новыми эмоциями войти в сезон.

"Под 7-м номером я выступаю в составе сборной Украины. Кроме того, это счастливая для меня цифра, и я надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", - добавил Ярмоленко.

Лондонская команда вместе с Ярмоленко отправилась в предсезонный тур в Азию.