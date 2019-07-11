Ярмоленко рассказал, как потерял 8 месяцев из-за тяжелой травмы
Слова Ярмоленко приводит официальный сайт "Вест Хэма".
Сейчас игрок вернулся к тренировкам и готовится с командой к новому чемпионату.
"Хотел бы поблагодарить болельщиков команды. Когда я травмировался и приходил на стадион на домашние матчи, то фаны постоянно говорили, что ждут моего возвращения, хотят видеть мою игру. Это очень приятно. Сейчас я счастлив вернуться к работе с командой. Наслаждаюсь тренировками, поскольку потерял 8 месяцев и очень соскучился по команде", - заявил Ярмоленко.
После прошлого сезона игрок решил изменить номер - с 20-го на 7-й. Украинец надеется, что это поможет с новыми эмоциями войти в сезон.
"Под 7-м номером я выступаю в составе сборной Украины. Кроме того, это счастливая для меня цифра, и я надеюсь, что номер поможет мне лучше играть за "Вест Хэм", - добавил Ярмоленко.
Лондонская команда вместе с Ярмоленко отправилась в предсезонный тур в Азию.
- 4 июля стало известно, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко тренируется в основной группе "Вест Хэма" и готовится впервые сыграть с октября прошлого года.
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