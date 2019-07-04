Стало известно, когда Ярмоленко сыграет за "Вест Хэм" после тяжелой травмы

4 июля, 2019, 10:56

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко тренируется в основной группе "Вест Хэма" и готовится впервые сыграть с октября прошлого года

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .

На швейцарском тренировочном сборе "Вест Хэма" в Бад-Рагац украинец Андрей Ярмоленко работает без каких-либо ограничений. В Швейцарии "Вест Хэм" пробудет до 12 июля. Здесь у них запланирован один контрольный поединок - 11-го числа англичане сыграют с австрийским "АльтаХим".

Затем команда Ярмоленко вернется на несколько дней в Лондон, откуда отправится в свое азиатское турне. Там запланированы два товарищеских матча в рамках Premier League Asia Trophy. 17 июля в китайском Нанкине "Вест Хэм" сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Соперник "молотобойцев" по игре в Шанхае 20-го числа определится позже.

После этого "Вест Хэм" вернется домой, где 27 июля на "Крейвен Коттедж" сойдется в контрольном поединке с "Фулхэма", а 3 августа на родном стадионе - с испанским "Атлетико". Официальный старт сезона в "Вест Хэма" состоится 10 августа с "Манчестер Сити".