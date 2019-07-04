Стало известно, когда Ярмоленко сыграет за "Вест Хэм" после тяжелой травмы
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .
На швейцарском тренировочном сборе "Вест Хэма" в Бад-Рагац украинец Андрей Ярмоленко работает без каких-либо ограничений. В Швейцарии "Вест Хэм" пробудет до 12 июля. Здесь у них запланирован один контрольный поединок - 11-го числа англичане сыграют с австрийским "АльтаХим".
Затем команда Ярмоленко вернется на несколько дней в Лондон, откуда отправится в свое азиатское турне. Там запланированы два товарищеских матча в рамках Premier League Asia Trophy. 17 июля в китайском Нанкине "Вест Хэм" сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Соперник "молотобойцев" по игре в Шанхае 20-го числа определится позже.
После этого "Вест Хэм" вернется домой, где 27 июля на "Крейвен Коттедж" сойдется в контрольном поединке с "Фулхэма", а 3 августа на родном стадионе - с испанским "Атлетико". Официальный старт сезона в "Вест Хэма" состоится 10 августа с "Манчестер Сити".
- Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал ахилл в октябре 2018 и с тех пор на поле не появлялся.
- Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона .
- 27 апреля стало известно, что украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко возобновил тренировки после травмы.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем