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Espreso.tvМирВеликобритания отправила второй военный корабль в Персидский залив

Великобритания отправила второй военный корабль в Персидский залив


фото: defpost
Великобритания увеличивает свое военное присутствие в Персидском заливе, отправляя второй военный корабль-эсминец HMS Duncan в регион
Об этом сообщает Sky News.

"HMS Duncan отправится в Персидский залив в течение нескольких дней после завершения участия в учениях НАТО в Черном море, и его прибытия в регионе ожидают вскоре", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, корабль будет работать вместе с фрегатом британского флота HMS Montrose и союзниками США в Персидском заливе. Однако он не будет частью международной морской коалиции, предложенной Вашингтоном.

Отмечается, что Министерство обороны Великобритании не стало комментировать отправку второго боевого корабля, но известно, что эсминец Duncan должен был быть направлен в регион, чтобы оказать некоторую помощь HMS Montrose. При этом его развертывание было перенесено в результате углубления кризиса с Ираном.

Напомним, что 10 июля катера "Корпуса стражей Исламской революции" попытались захватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив. Танкер сопровождал корабль HMS Montrose.

Инцидент возле Ормузского пролива произошел через неделю после того, как британские морские пехотинцы помогли правительству Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.

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