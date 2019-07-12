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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка пробилась в финал юниорского Уимблдона

Украинская теннисистка пробилась в финал юниорского Уимблдона


фото: xsport.ua
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири вышла в финал юниорского Уимблдона

Об этом сообщает "Трибуна" .

Снигур обыграла американку Наварро (2: 0). Украинка выиграла матч за 45 минут. Первый сет наша теннисистка забрала, отдав три гейма сопернице.

Во втором сете Снигур удалось сделать три брейка и забрать его всухую, одержав победу со счетом - 6: 3, 6: 0.

В финале украинка сыграет с победительницей пары Перри - Ноэл.

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