Украинская теннисистка пробилась в финал юниорского Уимблдона

12 июля, 2019, 15:01

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири вышла в финал юниорского Уимблдона

Об этом сообщает "Трибуна" .

Снигур обыграла американку Наварро (2: 0). Украинка выиграла матч за 45 минут. Первый сет наша теннисистка забрала, отдав три гейма сопернице.

Во втором сете Снигур удалось сделать три брейка и забрать его всухую, одержав победу со счетом - 6: 3, 6: 0.

В финале украинка сыграет с победительницей пары Перри - Ноэл.