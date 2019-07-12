Украинская теннисистка пробилась в финал юниорского Уимблдона
12 июля, 2019, 15:01
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири вышла в финал юниорского Уимблдона
Об этом сообщает "Трибуна" .
Снигур обыграла американку Наварро (2: 0). Украинка выиграла матч за 45 минут. Первый сет наша теннисистка забрала, отдав три гейма сопернице.
Во втором сете Снигур удалось сделать три брейка и забрать его всухую, одержав победу со счетом - 6: 3, 6: 0.
В финале украинка сыграет с победительницей пары Перри - Ноэл.
- 11 июля украинская теннисистка Дарья Снигур победила россиянку Полину Кудерметову и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.
- 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин