17-летняя украинка победила россиянку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

11 июля, 2019, 17:01

Украинская теннисистка Дарья Снигур победила россиянку Полину Кудерметову и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Об этом сообщает tennisua .

В четвертьфинальном матче Дарья Снигур переиграла 16-летнюю Полину Кудерметову из России - 6:2, 6:4.

Снигур второй раз в карьере сыграет в полуфинале юниорского турнира Большого шлема. В начале 2019 года киевлянка дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Снигур стала первой украинкой с 2016 года, которая сыграет в полуфинале юниорского Уимблдона.