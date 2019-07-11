17-летняя украинка победила россиянку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
11 июля, 2019, 17:01
Украинская теннисистка Дарья Снигур победила россиянку Полину Кудерметову и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
Об этом сообщает tennisua .
В четвертьфинальном матче Дарья Снигур переиграла 16-летнюю Полину Кудерметову из России - 6:2, 6:4.
Снигур второй раз в карьере сыграет в полуфинале юниорского турнира Большого шлема. В начале 2019 года киевлянка дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Снигур стала первой украинкой с 2016 года, которая сыграет в полуфинале юниорского Уимблдона.
- Напомним, 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдонского турнира.
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