//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт17-летняя украинка победила россиянку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

17-летняя украинка победила россиянку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона


фото: tennisua.org
Украинская теннисистка Дарья Снигур победила россиянку Полину Кудерметову и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Об этом сообщает tennisua .

В четвертьфинальном матче Дарья Снигур переиграла 16-летнюю Полину Кудерметову из России - 6:2, 6:4.

Снигур второй раз в карьере сыграет в полуфинале юниорского турнира Большого шлема. В начале 2019 года киевлянка дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Снигур стала первой украинкой с 2016 года, которая сыграет в полуфинале юниорского Уимблдона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать