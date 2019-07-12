//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСупрун ответила Зеленскому: "Нельзя люстрировать вишневые косточки"

Супрун ответила Зеленскому: "Нельзя люстрировать вишневые косточки"

Руководительница МЗ Ульяна Супрун отреагировала на обвинения президента Зеленского относительно министров, которые "угробили здоровье нации, но рассказывают о вреде вишневых косточек"

Свой ответ она опубликовала в Facebook.

Супрун отметила, что вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые, но всем известно об "опасности" косточек.

"Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", - рассказала Супрун

"И хотя наши тексты # абивибулиздорови довольно объемные, получается, что их же дочитывают до конца даже в Офисе Президента Украины и Владимир Зеленский . Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими" пулять "в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить.", - добавила и.о. министра.

11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

12 июля, 2019 пятница

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать