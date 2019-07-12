Супрун ответила Зеленскому: "Нельзя люстрировать вишневые косточки"
Свой ответ она опубликовала в Facebook.
Супрун отметила, что вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые, но всем известно об "опасности" косточек.
"Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", - рассказала Супрун
"И хотя наши тексты # абивибулиздорови довольно объемные, получается, что их же дочитывают до конца даже в Офисе Президента Украины и Владимир Зеленский . Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими" пулять "в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить.", - добавила и.о. министра.
11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".
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