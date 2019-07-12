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Espreso.tvОбществоСокращение Верховной Рады: Зеленский ответил на петицию об уменьшении количества нардепов

Сокращение Верховной Рады: Зеленский ответил на петицию об уменьшении количества нардепов


фото: zn.ua
В ответ на петицию об уменьшении количества народных депутатов в Верховной Раде президент Владимир Зеленский пообещал, что этот вопрос рассмотрит его консультативно-совещательный орган

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В электронной петиции № 22/053544-эп "Уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек", инициативу обосновывают желанием сэкономить средства и "уменьшить бремя для украинцев".

Ответ президента: "Состав (Рады, - ред.) обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента. Учитывая указанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода".

Президент пояснил, что изменение конституционного состава Верховной Рады связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, а изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы.
"Выражаю благодарность за обращение с актуальным вопросом и предложением по его решению", - добавил президент.

  • Ранее сообщалось, что электронная петиция на сайте президента о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 человек набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
  • На сайте Зеленского появилась петиция с требованием провести парад ко Дню Независимости.
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