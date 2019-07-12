Сокращение Верховной Рады: Зеленский ответил на петицию об уменьшении количества нардепов

12 июля, 2019, 16:25

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В электронной петиции № 22/053544-эп "Уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек", инициативу обосновывают желанием сэкономить средства и "уменьшить бремя для украинцев".

Ответ президента: "Состав (Рады, - ред.) обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента. Учитывая указанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода".

Президент пояснил, что изменение конституционного состава Верховной Рады связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, а изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы.

"Выражаю благодарность за обращение с актуальным вопросом и предложением по его решению", - добавил президент.