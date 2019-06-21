Петиция о сокращении Рады до 100 нардепов набрала необходимых 25 тыс. подписей
21 июня, 2019, 19:08
Электронная петиция на сайте президента о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 человек набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
Петицию зарегистрировали на сайте президента.
Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковыми являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек, говорится в тексте петиции.
Сбор подписей под этой петицией начался 22 мая и по состоянию на 19:00 21 июня она набрала 25 тыс. 115 голосов.
Администрация президента должна рассмотреть петицию в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ главы государства в течение 10 рабочих дней после этого.
- Напомним, 21 июня президент Зеленский ответил на петицию о немедленном увольнении с должности министра внутренних дел Арсена Авакова: увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной Рады.
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