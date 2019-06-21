Петиция о сокращении Рады до 100 нардепов набрала необходимых 25 тыс. подписей

21 июня, 2019, 19:08

Электронная петиция на сайте президента о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 человек набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Петицию зарегистрировали на сайте президента.

Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковыми являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек, говорится в тексте петиции.

Сбор подписей под этой петицией начался 22 мая и по состоянию на 19:00 21 июня она набрала 25 тыс. 115 голосов.

Администрация президента должна рассмотреть петицию в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ главы государства в течение 10 рабочих дней после этого.