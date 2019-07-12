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Espreso.tvОбществоПрибыль ПриватБанка выросла в 2,6 раза

Прибыль ПриватБанка выросла в 2,6 раза


фото: finclub
Доход государственного ПриватБанка за первое полугодие 2019 побил рекорд и составляет - 18,3 миллиарда гривен

Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления банка Петра Крумханзла.

ПриватБанк получил чистый процентный доход в размере 9,8 миллиарда гривен, а чистый доход от комиссионной деятельности в размере 8,5 миллиарда гривен. Итого прибыль банка составляет - 18,3 миллиарда гривен.

"По данным председателя правления банка, с начала года прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса составляет 1,5 млрд грн, рост кредитного портфеля физических лиц - 4,1 млрд грн. Суммарный прирост средств клиентов за первые 6 месяцев 2019 составляет 7,7 млрд грн - до 219 млрд грн ", - сообщили в ПриватБанке.

  • Напомним, ПриватБанк запустил денежные переводы из Польши в Украину через банкоматы Euronet.
  • Украинский певец Олег Винник попал на обложку карточек Digital Skin от ПриватБанка.

 

 

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