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Espreso.tvОбществоПриватБанк запустил денежные переводы из Польши в Украину через банкоматы Euronet

ПриватБанк запустил денежные переводы из Польши в Украину через банкоматы Euronet

Компания Ria и ПриватБанк запустили новый сервис, который позволяет отправлять переводы из Польши в Украину через более чем 8000 банкоматов Euronet

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отправить перевод с помощью нового сервиса можно без визита в банковское отделение, отмечают в "ПриватБанке".

Для этого нужно скачать приложение My Ria, зарегистрироваться и оформить транзакцию. Далее необходимо просканировать полученный штрих-код в любом банкомате Euronet и внести оплату карточкой или наличными.

Получить переводы из Польши можно в евро и долларах. Выплата перевода в Украине доступна по контрольным номером в онлайн-сервисах "ПриватБанка", терминалах самообслуживания, банкоматах или отделениях.

Всего в Польше установлено более 8000 банкоматов Euronet. Они принимают банкноты номиналом от 10 до 500 злотых.

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