ПриватБанк запустил денежные переводы из Польши в Украину через банкоматы Euronet
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отправить перевод с помощью нового сервиса можно без визита в банковское отделение, отмечают в "ПриватБанке".
Для этого нужно скачать приложение My Ria, зарегистрироваться и оформить транзакцию. Далее необходимо просканировать полученный штрих-код в любом банкомате Euronet и внести оплату карточкой или наличными.
Получить переводы из Польши можно в евро и долларах. Выплата перевода в Украине доступна по контрольным номером в онлайн-сервисах "ПриватБанка", терминалах самообслуживания, банкоматах или отделениях.
Всего в Польше установлено более 8000 банкоматов Euronet. Они принимают банкноты номиналом от 10 до 500 злотых.
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Недавно ПриватБанк запустил услугу кэшбек за оформление пробной подписки Apple Music за 49 центов (13 грн) за Privat24 с оплатой карточкой Mastercard. Банк выплатит кэшбек в размере 50 грн. Такое условие распространяется для клиентов мобильного банка Приват24.
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Также ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка", который позволяет любому увидеть расходы благотворительных, коммунальных, государственных организаций , а также местных советов.
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