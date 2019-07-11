Олег Винник попал на обложку карт ПриватБанка
11 июля, 2019, 13:35
Украинский певец Олег Винник попал на обложку карточек Digital Skin от ПриватБанка
Об этом сообщила пресс-секретарь ПриватБанка Инна Музычук в Facebook.
Она отметила, что Олег Винник - первый певец в мире, чей образ появился в Google Pay и Apple Pay
"Немаловажно, что Олег - первый в мире артист, чей образ появился на диджитал-скинах от Google Pay и Apple Pay", - отметила Музычук.
Сообщается, что чтобы изменить обложку, убедитесь, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе "Меню карточек" зайдите в подпункт "Дизайн карты" и выберите нужное изображение.
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