Экс-футболист "Динамо" рассказал о примитивном футболе Хацкевича
12 июля, 2019, 15:58
Экс-полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка, который сейчас защищает цвета "Сивасспор", рассказал о тактике Александра Хацкевича
Об этом украинец рассказал на канале SPORT TRAVELER UA в youtube.
"Думаю, я просто не вписывался в тактическую схему. Он больше любит, чтобы мяч били вперед и нападающий мог зацепиться. Вдруг что-то получится. Вот такой у Хацкевича футбол. В Реброва был другой стиль. Больше держания мяча. Тактически под каждую команду подстраивались. Точнее не подстраивались, а производили тактический план на каждую команду и по нему готовились. Поэтому, наверное, я просто не вписывался. Хотя у меня были хорошие отношения с Хацкевичем, когда я был в дубле", - сказал Рыбалка.
В прошлом сезоне на счету Рыбалки 28 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи.
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