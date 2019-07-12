Экс-футболист "Динамо" рассказал о примитивном футболе Хацкевича

12 июля, 2019, 15:58

Экс-полузащитник "Динамо" Сергей Рыбалка, который сейчас защищает цвета "Сивасспор", рассказал о тактике Александра Хацкевича

Об этом украинец рассказал на канале SPORT TRAVELER UA в youtube.

"Думаю, я просто не вписывался в тактическую схему. Он больше любит, чтобы мяч били вперед и нападающий мог зацепиться. Вдруг что-то получится. Вот такой у Хацкевича футбол. В Реброва был другой стиль. Больше держания мяча. Тактически под каждую команду подстраивались. Точнее не подстраивались, а производили тактический план на каждую команду и по нему готовились. Поэтому, наверное, я просто не вписывался. Хотя у меня были хорошие отношения с Хацкевичем, когда я был в дубле", - сказал Рыбалка.

В прошлом сезоне на счету Рыбалки 28 матчей, 4 гола и 3 голевые передачи.