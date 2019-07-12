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Espreso.tvСпортХорватский легионер пообещал, что в следующем сезоне "Динамо" станет чемпионом

Хорватский легионер пообещал, что в следующем сезоне "Динамо" станет чемпионом


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Иосиф Пиварич рассказал об амбициозных целях на следующий сезон

Хорвата цитирует официальный сайт "Динамо" .

"Результат на собрании не так важен. Главное, быть тактически готовыми, выполнять тренерские установки. А в следующем сезоне хочу пожелать фанатам, чтобы верили в нас. В новом сезоне мы будем чемпионами", - сказал Пиварич.

  • 10 июля датский полузащитник "Динамо" Микель Дуелунд получил травму в контрольном матче с австрийским "Цирлем".
  • 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своими безудержными эмоциями .

 

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