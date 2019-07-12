Хорватский легионер пообещал, что в следующем сезоне "Динамо" станет чемпионом

12 июля, 2019, 11:59

Защитник киевского "Динамо" Иосиф Пиварич рассказал об амбициозных целях на следующий сезон

Хорвата цитирует официальный сайт "Динамо" .

"Результат на собрании не так важен. Главное, быть тактически готовыми, выполнять тренерские установки. А в следующем сезоне хочу пожелать фанатам, чтобы верили в нас. В новом сезоне мы будем чемпионами", - сказал Пиварич.