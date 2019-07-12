Потенциальный новичок "Динамо" категорически отказался менять команду

12 июля, 2019, 13:28

Словенский полузащитник "Фенербахче" Миха Зайц, которым интересовалось "Динамо", наотрез отказался покидать турецкий клуб

Об этом сообщает Fanatik .

25-летний словенец уже присоединился к команде и сказал своему агенту не знакомить его с трансфертными предложениями.

«Не передавай мне предложения отныне. Я хочу остаться в" Фенербахче "и играть в чемпионате Турции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Динамо" предлагало за хавбека 7 млн евро.