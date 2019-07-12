Потенциальный новичок "Динамо" категорически отказался менять команду
12 июля, 2019, 13:28
Словенский полузащитник "Фенербахче" Миха Зайц, которым интересовалось "Динамо", наотрез отказался покидать турецкий клуб
Об этом сообщает Fanatik .
25-летний словенец уже присоединился к команде и сказал своему агенту не знакомить его с трансфертными предложениями.
«Не передавай мне предложения отныне. Я хочу остаться в" Фенербахче "и играть в чемпионате Турции", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Динамо" предлагало за хавбека 7 млн евро.
- 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" настойчиво работает над переходом полузащитника "Фенербахче" Михи Зайца.
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