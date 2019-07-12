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Espreso.tvСпортПотенциальный новичок "Динамо" категорически отказался менять команду

Потенциальный новичок "Динамо" категорически отказался менять команду


фото: fenerbahce.org
Словенский полузащитник "Фенербахче" Миха Зайц, которым интересовалось "Динамо", наотрез отказался покидать турецкий клуб

Об этом сообщает Fanatik .

25-летний словенец уже присоединился к команде и сказал своему агенту не знакомить его с трансфертными предложениями.

«Не передавай мне предложения отныне. Я хочу остаться в" Фенербахче "и играть в чемпионате Турции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Динамо" предлагало за хавбека 7 млн евро.

  • 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" настойчиво работает над переходом полузащитника "Фенербахче" Михи Зайца.
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