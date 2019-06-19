Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова
19 июня, 2019, 11:46
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекта Жукова
Об этом сообщает Glavnoe.ua.
Возвращение названия в решении Харьковского горсовета обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова Г. К. связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны 1939-1945 гг."
"За" такое решение проголосовали 59 депутатов, "против" – 13 голосов.
Отмечается, что этим же решением депутаты горсовета назвали улицей Петра Григоренко участок от улицы Рымарской до улицы Клочковской.
- Напомним, 8 мая мэр Харькова Кернес заявил, что хочет вернуть харьковскому проспекту генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова .
- Украинский институт национальной памяти заявил, что переименование проспекта Григоренко в честь Жукова является нарушением закона о декоммунизации.
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