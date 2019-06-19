Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова

19 июня, 2019, 11:46

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекта Жукова

Об этом сообщает Glavnoe.ua.

Возвращение названия в решении Харьковского горсовета обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова Г. К. связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны 1939-1945 гг."

"За" такое решение проголосовали 59 депутатов, "против" – 13 голосов.

Отмечается, что этим же решением депутаты горсовета назвали улицей Петра Григоренко участок от улицы Рымарской до улицы Клочковской.