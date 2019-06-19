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Espreso.tvОбществоХарьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова

Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекта Жукова

Об этом сообщает Glavnoe.ua.

Возвращение названия в решении Харьковского горсовета обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова Г. К. связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны 1939-1945 гг."

"За" такое решение проголосовали 59 депутатов, "против" – 13 голосов.

Отмечается, что этим же решением депутаты горсовета назвали улицей Петра Григоренко участок от улицы Рымарской до улицы Клочковской.

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