Переименование проспекта Жукова: Кернес подписал решение
21 июня, 2019, 17:56
Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту Григоренко
Об этом изданию "МедиаПорт" по телефону подтвердил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.
На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".
- Напомним, 8 мая мэр Харькова Кернес заявил, что хочет вернуть харьковскому проспекту генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова.
- Украинский институт национальной памяти заявил, что переименование проспекта Григоренко в честь Жукова является нарушением закона о декоммунизации.
- Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова
- Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекта Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова
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