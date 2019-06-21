Переименование проспекта Жукова: Кернес подписал решение

21 июня, 2019, 17:56

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту Григоренко

Об этом изданию "МедиаПорт" по телефону подтвердил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".