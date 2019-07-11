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Espreso.tvОбществоТелеканалы Медведчука провели виртуальный телемост с Москвой

Телеканалы Медведчука провели виртуальный телемост с Москвой

Три телеканала, которые связывают с Виктором Медведчуком (112 NewsOne и ZIK), провели виртуальный телемост с Москвой, где побывали лидеры "Оппозиционной платформы - за жизнь" Вадим Рабинович, Виктор Медведчук и Юрий Бойко

Об этом пишет в Facebook журналист Сергей Руденко.

"Весь вечер, ночь и нынешнее утро пул телеканалов кума Путина транслирует итоги встречи. И Медведчуку абсолютно наплевать на Нацсовет, ГПУ, СБУ. Они ничего не боятся. Может, президент ща позвонит Баканову по поводу этих "чертей"?" - пишет Руденко.

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Лидеры Оппоплатформы встречались с российским премьером Дмитрием Медведевым и лидерами "Единой России" .Премьер РФ пожелал партии Бойко-Медведчука успеха на предстоящих парламентских выборах, чтобы "Оппозиционная платформа" могла сформировать руководящую коалицию.

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