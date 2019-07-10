Бойко и Медведчук снова встретились с Медведевым в Москве
10 июля, 2019, 17:49
Лидеры "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук приехали в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым
Об этом сообщает ТАСС.
Медведев рассказал, что пригласил на эту встречу высший совет партии "Единая Россия", чтобы "начать диалог с Украиной".
"Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения", - сказал российский премьер.
По словам Медведева, следует возобновить диалог между странами.
Кроме того, премьер РФ пожелал партии Бойко-Медведчука успеха на предстоящих парламентских выборах, чтобы "Оппозиционная платформа" могла сформировать руководящую коалицию.
Медведчук также отметил, что на первом месте в парламентской кампании стоит вопрос мира на Донбассе и добавил, что без сотрудничества с Россией в этом мира не достичь.
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