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Espreso.tvОбществоБойко и Медведчук снова встретились с Медведевым в Москве

Бойко и Медведчук снова встретились с Медведевым в Москве


фото: tass
Лидеры "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук приехали в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

Об этом сообщает ТАСС.

Медведев рассказал, что пригласил на эту встречу высший совет партии "Единая Россия", чтобы "начать диалог с Украиной".

"Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения", - сказал российский премьер.

По словам Медведева, следует возобновить диалог между странами.

Кроме того, премьер РФ пожелал партии Бойко-Медведчука успеха на предстоящих парламентских выборах, чтобы "Оппозиционная платформа" могла сформировать руководящую коалицию.

Медведчук также отметил, что на первом месте в парламентской кампании стоит вопрос мира на Донбассе и добавил, что без сотрудничества с Россией в этом мира не достичь.

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