Бойко и Медведчук снова встретились с Медведевым в Москве

10 июля, 2019, 17:49

Об этом сообщает ТАСС.

Медведев рассказал, что пригласил на эту встречу высший совет партии "Единая Россия", чтобы "начать диалог с Украиной".

"Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения", - сказал российский премьер.

По словам Медведева, следует возобновить диалог между странами.

Кроме того, премьер РФ пожелал партии Бойко-Медведчука успеха на предстоящих парламентских выборах, чтобы "Оппозиционная платформа" могла сформировать руководящую коалицию.

Медведчук также отметил, что на первом месте в парламентской кампании стоит вопрос мира на Донбассе и добавил, что без сотрудничества с Россией в этом мира не достичь.