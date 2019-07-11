Под офисом NewsOne митингуют в поддержку "телемоста", участникам обещали по 150 грн

11 июля, 2019, 11:00

Под офисом телеканала NewsOne проходит акция в поддержку так называемого телемоста с российскими пропагандистами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на свидетелей происшествия.

Участников акции в поддержку так называемого телемоста с российскими колоннами собирали возле станции метро "Политехнический институт" и они ушли оттуда в офис телеканала NewsOne. В акции по приблизительным подсчетам участвует более тысячи человек. Каждая из частей колонны имеет свого руководителя, которые похожи на титушек.

По данным свидетелей события, участники акции не знали, почему их собрали, но знали, что им заплатят за участие 150 гривень.

Уже возле офиса телеканала к участникам акции прибыл один из лидеров «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович, людям выдали флаги. Рабинович выступил с речью, где вспомнил свои традиционные лозунги.