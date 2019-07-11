Под офисом NewsOne митингуют в поддержку "телемоста", участникам обещали по 150 грн
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на свидетелей происшествия.
Участников акции в поддержку так называемого телемоста с российскими колоннами собирали возле станции метро "Политехнический институт" и они ушли оттуда в офис телеканала NewsOne. В акции по приблизительным подсчетам участвует более тысячи человек. Каждая из частей колонны имеет свого руководителя, которые похожи на титушек.
По данным свидетелей события, участники акции не знали, почему их собрали, но знали, что им заплатят за участие 150 гривень.
Уже возле офиса телеканала к участникам акции прибыл один из лидеров «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович, людям выдали флаги. Рабинович выступил с речью, где вспомнил свои традиционные лозунги.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
Читайте также
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-