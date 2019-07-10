Setanta подтвердила, что запускает новый спортивный телеканал в Украине

10 июля, 2019, 13:39

В спортивном телеканале Setanta подтвердили начало вещание в Украине с 1 августа

Об этом сообщает Sport.ua .

Setanta Sports запускает новый спортивный канал в Украине. Ирландский спортивный вещатель станет новым и эксклюзивным транслятором английской премьер-лиги (АПЛ) в Украине и начнет вещание в четверг, 1 августа. Кроме премьер-лиги Setanta транслировать кубок Англии, чемпионат английской футбольной лиги, кубок английской футбольной лиги и шотландскую премьер-лигу.

Setanta Sports начнет прямые трансляции 4 августа традиционным открытием английского футбольного сезона, поединком за Суперкубок Англии - "Ливерпуль" Юргена Клоппа встретится с "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на "Уэмбли". Премьер-лига стартует 9 августа. Setanta Sports будет единственным телеканалом, где футбольные болельщики смогут увидеть английскую Премьер-лигу в Украине, и транслировать не менее 6 игр АПЛ каждого тура в прямом эфире. Кроме того, в эфире будут еженедельные обзоры тура, превью тура и журналы премьер-лиги.

На Setanta Sports также будут эксклюзивные трансляции НХЛ, НБА, Формулы-1 и UFC. Хоккейные и баскетбольные трансляции НХЛ и НБА будут вестись с октября по июнь. Также Setanta Sports покажет Формулу-1, начиная с Гран-при Венгрии. Болельщики единоборств смогут увидеть более 40 вечеров UFC в год, эксклюзивно и в прямом эфире, включая трансляции поединков Даниэля Кормье против Стипе Миочича 17 августа и Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье 7 сентября.

Генеральный директор Setanta Sports Двайр МакКоли рассказал, что компания рада выйти на украинский рынок с новым каналом.

"Компания Setanta вкладывает значительные инвестиции, чтобы дать возможность любителям спорта в Украине увидеть лучшие спортивные соревнования со всего мира. Украинские болельщики - одни из самых горячих футбольных фанатов в мире. Они получат более 500 футбольных игр в течение сезона, включая более 230 матчей премьер лиги. Зрители смогут еженедельно следить как за достижениями украинцев Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Марьяна Шведа, так и по звездам мирового футбола Мо Салахом, Гарри Кейном, Маркусом Рашфорд, Серхио Агуэро и Вирджилом ван Дейк м. В дополнение к премьер-лиги Setanta Sports также покажет прямые трансляции игр английской футбольной лиги, шотландской премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Поклонники других видов спорта смогут увидеть на канале прямые эфиры UFC, НБА, НХЛ и Формулы-1. В будущем мы надеемся на увеличение количества трансляций спортивных событий и предоставление украинским болельщикам лучшего спортивного контента на телевидении ", - сказал Макколи.