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Espreso.tvСпортНовый спортивный телеканал могут не допустить в Украину из-за связей с Россией

Новый спортивный телеканал могут не допустить в Украину из-за связей с Россией


фото: footlegende.fr
Ирландский спортивный телеканал Setanta может не получить лицензию на вещание в Украине

Об этом сообщает "Трибуна" .

Член Национального совета по вопросам телевидения и радио Александр Ильяшенко рассказал о ситуации с Setanta.

"Даже если такое обращение будет - от них самих или через партнера-провайдера - 99 процентов, что они разрешение не получат. Мы очень критично относимся к компаниям, которые имеют лицензию Роскомнадзора. Не знаю, что они транслируют в России, но такая лицензия у них есть", - сказал Ильяшенко.

Представитель ирландского телевидения в Украине Марина Лысенко опровергла эту информацию: "Setanta Sports в РФ никогда не вещала и лицензий не получала".

  • Напомним, 4 июля стало известно, что спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга Setanta стартует в Украине 1 августа .

 

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