В Украине с 1 августа запускают новый спортивный телеканал

4 июля, 2019, 10:24

Спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга Setanta стартует в Украины 1 августа

Об этом сообщает "Телекритика" .

Дистрибьютором канала в Украине будет подразделение StarLightMedia - компания StarLightDigital. Первое время вещатель будет распространяться исключительно в ОТТ-сервисам (видеоуслуги через интернет). Телеканал хочет адаптироваться в Украине как иностранный вещатель, что позволит ему развивать речь в кабельных и IPTV-сетях.

Телеканал планирует вещать на украинском языке, одним из комментаторов вещателя станет известный спортивный комментатор Денис Босянок. Setanta Sport будет транслировать английский чемпионат по футболу АПЛ, а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры. Официально о запуске вещателя в Украине будет сообщено на следующей неделе.

17 мая стало известно, что славные украинские комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок работать на матчах чемпионата мира U-20 в Польше.