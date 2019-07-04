В Украине с 1 августа запускают новый спортивный телеканал
Об этом сообщает "Телекритика" .
Дистрибьютором канала в Украине будет подразделение StarLightMedia - компания StarLightDigital. Первое время вещатель будет распространяться исключительно в ОТТ-сервисам (видеоуслуги через интернет). Телеканал хочет адаптироваться в Украине как иностранный вещатель, что позволит ему развивать речь в кабельных и IPTV-сетях.
Телеканал планирует вещать на украинском языке, одним из комментаторов вещателя станет известный спортивный комментатор Денис Босянок. Setanta Sport будет транслировать английский чемпионат по футболу АПЛ, а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры. Официально о запуске вещателя в Украине будет сообщено на следующей неделе.
17 мая стало известно, что славные украинские комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок работать на матчах чемпионата мира U-20 в Польше.
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