"Новое блюдо украинской политики": Тимошенко съела шаурдог. Фотофакт

10 июля, 2019, 14:23

Юлия Тимошенко рассказала о новом блюде в украинской политике

Фотографию она опубликовала в Instagram.

"Микс традиций и новаций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные сочетания дают лучший результат", - говорится в подписи к публикации.

Ранее Юлия Владимировна публиковала фото с хот-догом, а президент Владимир Зеленский - с шаурмой .