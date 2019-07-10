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Espreso.tvОбщество"Новое блюдо украинской политики": Тимошенко съела шаурдог. Фотофакт

"Новое блюдо украинской политики": Тимошенко съела шаурдог. Фотофакт

Юлия Тимошенко рассказала о новом блюде в украинской политике

Фотографию она опубликовала в Instagram.

"Микс традиций и новаций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные сочетания дают лучший результат", - говорится в подписи к публикации.

Ранее Юлия Владимировна публиковала фото с хот-догом, а президент Владимир Зеленский - с шаурмой .

 

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