"Новое блюдо украинской политики": Тимошенко съела шаурдог. Фотофакт
10 июля, 2019, 14:23
Юлия Тимошенко рассказала о новом блюде в украинской политике
Фотографию она опубликовала в Instagram.
"Микс традиций и новаций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные сочетания дают лучший результат", - говорится в подписи к публикации.
Ранее Юлия Владимировна публиковала фото с хот-догом, а президент Владимир Зеленский - с шаурмой .
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин