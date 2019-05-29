"Шаурма так шаурма": Зеленский показал, что помогает ему "не отрываться от людей"

29 мая, 2019, 15:47

Об этом он написал в Twitter.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! " - говорится в сообщении.