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Espreso.tvСпортКитайский клуб обольщает звезду "Реала" сумасшедшей зарплатой

Китайский клуб обольщает звезду "Реала" сумасшедшей зарплатой


фото: AS
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил от одного из китайских клубов предложение о переходе с зарплатой в 1,3 млн евро в неделю

Об этом сообщает El Chiringuito .

По информации издания, Бэйл получил заманчивое предложение от одного из китайских клубов. Одна из команд, название которой не уточняется, готова платить валлийском футболисту 1,3 млн евро в неделю, что вдвое больше, чем он сейчас зарабатывает в мадридском клубе. При этом, китайский клуб хочет получить Бейла бесплатно. Сейчас "Реал" отказывается отпускать форварда даром.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского чемпионата, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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