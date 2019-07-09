Китайский клуб обольщает звезду "Реала" сумасшедшей зарплатой
9 июля, 2019, 13:45
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил от одного из китайских клубов предложение о переходе с зарплатой в 1,3 млн евро в неделю
Об этом сообщает El Chiringuito .
По информации издания, Бэйл получил заманчивое предложение от одного из китайских клубов. Одна из команд, название которой не уточняется, готова платить валлийском футболисту 1,3 млн евро в неделю, что вдвое больше, чем он сейчас зарабатывает в мадридском клубе. При этом, китайский клуб хочет получить Бейла бесплатно. Сейчас "Реал" отказывается отпускать форварда даром.
В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского чемпионата, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с "Реалом" действует до лета 2022 года.
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