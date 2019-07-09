"Реал" лишился конкурента украинца Лунина

9 июля, 2019, 12:12

Мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина французу Люку Зидану в аренду

Об этом сообщает Marca .

Вратарь "Реала" и сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана француз Люка Зидан проведет следующий сезон во втором испанском дивизионе.

21-летний вратарь перейдет на правах аренды в "Расинг" из Сантандера, который в прошлом сезоне выступал в третьем дивизионе, а теперь намерен вернуться к Ла Лиги. Зинедин Зидан сам попросил отдать голкипера в аренду в другой клуб из-за недостатка игровой практики.

Контракт Зидана-младшего с мадридцами рассчитан до июня 2020 года, ожидается, что он будет продлен.