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Espreso.tvСпорт"Реал" лишился конкурента украинца Лунина

"Реал" лишился конкурента украинца Лунина


фото: marca
Мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина французу Люку Зидану в аренду

Об этом сообщает Marca .

Вратарь "Реала" и сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана француз Люка Зидан проведет следующий сезон во втором испанском дивизионе.

21-летний вратарь перейдет на правах аренды в "Расинг" из Сантандера, который в прошлом сезоне выступал в третьем дивизионе, а теперь намерен вернуться к Ла Лиги. Зинедин Зидан сам попросил отдать голкипера в аренду в другой клуб из-за недостатка игровой практики.

Контракт Зидана-младшего с мадридцами рассчитан до июня 2020 года, ожидается, что он будет продлен.

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