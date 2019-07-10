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Espreso.tvМирМИД Великобритании ответил на презрительное заявление Трампа о Мэй

МИД Великобритании ответил на презрительное заявление Трампа о Мэй


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал "пренебрежительными и ложными" комментарии президента США Дональда Трампа относительно британского посла в Соединенных Штатах и премьер-министра Терезы Мэй

Об этом он написал в Twitter .

Трамп вчера сделал заявление после того, как в СМИ вытекло дипломатическая переписка британского посла. В своих письмах Деррок называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными. В свою очередь, президент США сказал, что очень критично относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй проводили Brexit.

По словам Ханта, американские дипломаты делятся частными мнениями с госсекретарем Майком Помпео, как и британские дипломаты со своим начальником в Лондоне.

"Вы говорили, что британско-американский альянс является величайшим в истории, и я согласен. Но союзники должны относиться друг к другу с уважением, как и Тереза Мэй всегда делала это по отношению к вам", - отметил Хант.

Напомним, Трамп, комментируя утечку, заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дерроком как послом Великобритании, и раскритиковал Терезу Мэй.

Британское правительство проведет расследование утечки секретной переписки, в которой посол Великобритании в США называет американского президента Дональда Трампа "некомпетентным".

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