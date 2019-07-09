Трамп заявил, что не хочет иметь дел с послом Британии и раскритиковал Терезу Мэй

"Я очень критически отношусь к тому, как Соединенное Королевство и премьер-министр Тереза Мэй вели дела с Brexit. Какой беспорядок создали она и ее представители. Я говорил ей, как надо сделать, но она решила пойти другим путем. Посла я не знаю, но его не любят в США ", - отметил Трамп.

Он отметил, что не знаком лично с послом Кимом Даррок и высказал мнение, что британскому дипломату не нравится в США.

"Мы больше не будем иметь дело с ним. Хорошей новостью для чудесного Соединенного Королевства является то, что вскоре у них появится новый премьер-министр. Хотя я вполне наслаждался прекрасным государственным визитом в прошлом месяце, королева меня поразила больше всего!" - сказал он.

.... thought of within the US We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2019 г.

После твитов Трампа высокопоставленный чиновник администрации и источник сообщили каналу, что Даррок сняли с обеда с Трампом и эмиром Катара, запланированного на вечер понедельника, пишет CNN.

Напомним, посол Великобритании в США Ким Даррок в служебной переписке с Лондоном назвал "уникально дисфункциональной" и "некомпетентной" нынешнюю администрацию США и лично Дональда Трампа.