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Espreso.tvМирТрамп заявил, что не хочет иметь дел с послом Британии и раскритиковал Терезу Мэй

Трамп заявил, что не хочет иметь дел с послом Британии и раскритиковал Терезу Мэй


фото: REUTERS
Президент США неодобрительно высказался о правительстве Терезы Мэй и заявил, что больше не хочет иметь дел с британским послом, который критиковал правительство Трампа
Об этом глава Белого дома написал в серии сообщений в Twitter .

"Я очень критически отношусь к тому, как Соединенное Королевство и премьер-министр Тереза Мэй вели дела с Brexit. Какой беспорядок создали она и ее представители. Я говорил ей, как надо сделать, но она решила пойти другим путем. Посла я не знаю, но его не любят в США ", - отметил Трамп.

Он отметил, что не знаком лично с послом Кимом Даррок и высказал мнение, что британскому дипломату не нравится в США.

"Мы больше не будем иметь дело с ним. Хорошей новостью для чудесного Соединенного Королевства является то, что вскоре у них появится новый премьер-министр. Хотя я вполне наслаждался прекрасным государственным визитом в прошлом месяце, королева меня поразила больше всего!" - сказал он.

После твитов Трампа высокопоставленный чиновник администрации и источник сообщили каналу, что Даррок сняли с обеда с Трампом и эмиром Катара, запланированного на вечер понедельника, пишет CNN.

Напомним, посол Великобритании в США Ким Даррок в служебной переписке с Лондоном назвал "уникально дисфункциональной" и "некомпетентной" нынешнюю администрацию США и лично Дональда Трампа.

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