Тайное письмо посла Великобритании в США о "некомпетентном Трампе" выложили в СМИ

8 июля, 2019, 10:53

Посол Великобритании в США Ким Деррок отсылал в МИД своей страны телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа "некомпетентным", "ни на что не способным" и "опасным"

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Деррок использовал секретные телеграммы и записки, чтобы предупредить британское правительство о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "драки на ножах".

Отправленные телеграммы охватывают период с 2017 года по сегодняшний день.

"Мы не верим, что администрация (Трампа) станет в значительной степени более нормальной, менее недееспособной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями, менее угловатой в сфере дипломатии и менее некомпетентной", - цитирует издание одного из телеграмм.

Отмечается, что утечка этой информации может нанести серьезный дипломатической вреда отношениям двух краин. Информацию о секретных телеграммах британского посла также подтверждает телеканал CNN

Белый дом отказался от комментариев.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что мысли послов не обязательно совпадают с мнением британских властей.