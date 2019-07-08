Тайное письмо посла Великобритании в США о "некомпетентном Трампе" выложили в СМИ
Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что Деррок использовал секретные телеграммы и записки, чтобы предупредить британское правительство о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "драки на ножах".
Отправленные телеграммы охватывают период с 2017 года по сегодняшний день.
"Мы не верим, что администрация (Трампа) станет в значительной степени более нормальной, менее недееспособной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями, менее угловатой в сфере дипломатии и менее некомпетентной", - цитирует издание одного из телеграмм.
Белый дом отказался от комментариев.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что мысли послов не обязательно совпадают с мнением британских властей.
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