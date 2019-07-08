"Динамо" неожиданно возвращает мятежного защитника
8 июля, 2019, 13:01
Киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своим безудержными эмоциями
О возвращении футболиста информирует PAOK Voice.
По данным источника, 31-летний украинец близок к переходу в "Динамо". Контракт Хачериди с ПАОК заканчивается этим летом.
В прошлом сезоне он сыграл 11 матчей за греческий клуб.
Хачериди известен своим мятежным нравом и безудержными эмоциями, из-за чего неоднократно конфликтовал с судьями, соперниками и даже партнерами.
- 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" настойчиво работает над переходом полузащитника "Фенербахче" Михи Зайца.
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