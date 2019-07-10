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Espreso.tvСпортТренер "Динамо" сравнил легионеров киевлян и "Шахтера"

Тренер "Динамо" сравнил легионеров киевлян и "Шахтера"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких, который входит в тренерский штаб Александра Хацкевича, рассказал о селекционном подходе двух грандов

Цитирует узбекского специалиста Sportarena в youtube.

"В" Шахтере "легионеров в три раза больше. Не знаю, где они будут брать своих воспитанников, лимит все же. Но, кто в них приехал и быстро адаптировался? Они годами сидят. Посмотрите, сколько Фред сидел, он не играл. Виллиан - то же самое, и Коста, когда приходил. А ведь высокого уровня футболисты. Адаптация, потому что наших условно 10 человек, а их 20 человек. Им легче, потому что у них настроено общения, у нас же нет такого наплыва бразильцев. Для легионеров нет поблажек. Почему они должны быть? Это все советская ментальность, когда одних лелеют. Не понимаю вообще этого. У нас в команде никогда такого не было и никогда не будет. Для всех правила и законы одинаковы ", - сказал Шацких.

  • 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своими безудержными эмоциями .
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