Тренер "Динамо" сравнил легионеров киевлян и "Шахтера"
Цитирует узбекского специалиста Sportarena в youtube.
"В" Шахтере "легионеров в три раза больше. Не знаю, где они будут брать своих воспитанников, лимит все же. Но, кто в них приехал и быстро адаптировался? Они годами сидят. Посмотрите, сколько Фред сидел, он не играл. Виллиан - то же самое, и Коста, когда приходил. А ведь высокого уровня футболисты. Адаптация, потому что наших условно 10 человек, а их 20 человек. Им легче, потому что у них настроено общения, у нас же нет такого наплыва бразильцев. Для легионеров нет поблажек. Почему они должны быть? Это все советская ментальность, когда одних лелеют. Не понимаю вообще этого. У нас в команде никогда такого не было и никогда не будет. Для всех правила и законы одинаковы ", - сказал Шацких.
- 8 июля стало известно, что киевское "Динамо" близко к возвращению защитника Евгения Хачериди, известного своими безудержными эмоциями .
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