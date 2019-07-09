В РФ начали жалеть, что "телемост" не состоится
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК-Украина .
"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - рассказал Песков.
Он отметил, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории.
Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля. На следующий день NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" за, якобы, угрозы физической расправы.
На фоне этого Малахов пожаловался Зеленскому на отмену "телемоста", потому что хотел "праздника".
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