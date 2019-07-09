В РФ начали жалеть, что "телемост" не состоится

9 июля, 2019, 14:35

Страна-агрессор убеждена, что украинская сторона не готова к таким "переговорам"

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК-Украина .

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - рассказал Песков.

Он отметил, что в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории.

Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля. На следующий день NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" за, якобы, угрозы физической расправы.

На фоне этого Малахов пожаловался Зеленскому на отмену "телемоста", потому что хотел "праздника".