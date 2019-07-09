Малахов пожаловался Зеленскому на отмену "телемоста", потому что хотел "праздника"
Российский ведущий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Instagram.
"Я представить себе не мог, что идея исторического, гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семьи. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому - гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное , чтобы слуги народа - журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали ", - заявил Малахов.
По словам Малахова, целью телемоста было общение без привлечения политики.
"Все, чего я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста - это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы надевали на протяжении этих 5 лет, когда мы не общались друг с другом" , - добавил ведущий.
Малахов отметил: "Вы знаете, я далек от политики. Все, чего мы хотели - это создать праздник улыбок и счастья".
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
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