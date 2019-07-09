Малахов пожаловался Зеленскому на отмену "телемоста", потому что хотел "праздника"

9 июля, 2019, 13:30

Российский телеведущий Андрей Малахов призвал президента Украины Владимира Зеленского позаботиться о безопасности журналистов телеканала NewsOne и объяснил цель телемоста

Российский ведущий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Instagram.

"Я представить себе не мог, что идея исторического, гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семьи. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому - гаранту Конституции. Вы должны сделать все возможное , чтобы слуги народа - журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали ", - заявил Малахов.

По словам Малахова, целью телемоста было общение без привлечения политики.

"Все, чего я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста - это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы надевали на протяжении этих 5 лет, когда мы не общались друг с другом" , - добавил ведущий.

Малахов отметил: "Вы знаете, я далек от политики. Все, чего мы хотели - это создать праздник улыбок и счастья".