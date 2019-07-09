Трамп назвал "безумным" посла Великобритании

"Безумный посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, - не тот человек, от которого мы в восторге, он очень глупый парень (stupid guy). Он должен разговаривать со своим государством и премьер-министром Мэй об их неудачных переговорах по Brexit, а не расстраиваться из-за моей критики потому, насколько это было плохо", - написал Трамп.

Напомним, Трамп, комментируя утечку, заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дерроком как послом Великобритании.

Британское правительство проведет расследование утечки секретной переписки, в которой посол Великобритании в США называет американского президента Дональда Трампа "некомпетентным".