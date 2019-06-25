Обвинение запросило для Труханова до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

25 июня, 2019, 20:46

В Малиновском районном суде Одессы прошли дебаты по "делу Краяна", главным фигурантом которого является мэр Геннадий Труханов

Об этом сообщает "Думская".

Мэра Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, директора департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, его заместителя Владимира Родионова и главу комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Обвинение просит для Геннадия Труханова наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на три года, для Павла Вугельмана - 11 лет с конфискацией и запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.

Для Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая - по 10 лет с конфискацией и запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года.

Директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко -11 лет, директору ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петру Загодиренко - 10 лет, директору "Брокбизнесконсалт" Галине Богдановой (оценщик) - 7 лет. Тоже с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности.

Адвокат Александр Лысак считает, что обвинение необоснованно.

Суд объявил перерыв до 10 утра завтрашнего дня.