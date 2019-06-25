Обвинение запросило для Труханова до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Об этом сообщает "Думская".
Мэра Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, директора департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, его заместителя Владимира Родионова и главу комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.
Обвинение просит для Геннадия Труханова наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на три года, для Павла Вугельмана - 11 лет с конфискацией и запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.
Для Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая - по 10 лет с конфискацией и запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года.
Директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко -11 лет, директору ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петру Загодиренко - 10 лет, директору "Брокбизнесконсалт" Галине Богдановой (оценщик) - 7 лет. Тоже с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности.
Адвокат Александр Лысак считает, что обвинение необоснованно.
Суд объявил перерыв до 10 утра завтрашнего дня.
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